Напавший с ножом на пассажиров в Петербурге таксист задержан в Воронеже

Один пострадавший скончался в больнице, второй находится в крайне тяжелом состоянии.

В Воронеже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 10 декабря около 22:15 у магазина на улице Ленсовета. Установлено, что таксист-мигрант вступил в конфликт со своими пассажирами и ранил обоих ножом. Пострадавших госпитализировали. Один из них от полученного ранения скончался в больнице, второй находится в крайне тяжелом состоянии.

Подозреваемым оказался 28-летний житель Петербурга. В ходе проверки выяснилось, что он мог сбежать к своим близким в Воронеж. 12 декабря там его и задержали. Мужчину доставят в Петербург для дальнейшего расследования.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти ранил себя ножом в живот и снял все на видео.

Фото: Piter.TV