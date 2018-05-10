"Вылезли кишки, и выскакивает пузырь": житель Ленобласти ранил себя в живот и снял все на телефон

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция Ленобласти проводит проверку после сообщения о госпитализации мужчины 1988 года рождения с ножевым ранением живота. Об этом стало известно Piter.TV.

По номеру "112" позвонил знакомый потерпевшего. Он рассказал, что у мужчины порез в области живота, вылезли кишки, и выскакивает пузырь.

Пострадавшего забрала скорая помощь из частного дома в поселке Соловьево с проникающим ножевым ранением брюшной стенки в тяжелом состоянии. В полицию доставили 53-летнего безработного, который рассказал, что вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В какой-то момент мужчина схватил нож и сам ударил себя в живот. Все происходящее он снимал на мобильный телефон.

С места происшествия изъят кухонный нож со следами вещества бурого цвета.

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Фото: Piter.TV