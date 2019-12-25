"О прежней красоте не может быть и речи": пластический хирург – о девушке, облитой кислотой в центре Петербурга

По словам специалиста, в скором времени ее ожидает противорубцовая терапия, которая может длиться месяцы и годы.

В воскресенье, 12 декабря, Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу 24-летнего Даниила Кота, который облил серной кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего парня. На суде молодой человек раскаялся в содеянном и пояснил, что мстил девушке за измену. На вопрос суда, о какой измене может идти речь, если между ним и пострадавшей близких отношений не было, Кот ответил, что у них была платоническая любовь. После содеянного он пытался покончить с собой, но не смог.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Инцидент произошел 10 декабря в 18:30 у дома №86 на набережной канала Грибоедова. Во время конфликта Кот облил девушку серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с химическим ожогом III степени. В результате инцидента у девушки пострадало лицо, волосы, шея, туловище и роговица глаза. Также ей ампутировали ухо. Как рассказал Piter.TV пластический хирург Игорь Довгалюк, пострадавшей не удастся вернуть прежнюю красоту, поскольку она получила химические ожоги.

О прежней красоте речи быть не может. Потому что девушка получила химические ожоги, следы от них наверняка останутся. Если ей и пересадят кожу (скорее всего, ей будут пересаживать кожу), то выглядеть это будет в виде заплаток. Спустя несколько лет станет менее заметно, но рубцы на лице останутся. Игорь Довгалюк, пластический хирург

По словам Довгалюка, после такого рода травм лечение делится на два типа: в самой больнице (относительно легкое) и после выписки (самое сложное). Всю жизнь придерживаться лечения подростку не придется, но в скором времени ее ожидает противорубцовая терапия, которая может длиться месяцы и годы.

Когда формируются рубцы, они начинают стягиваться и перетягивать на себя здоровую кожу. Происходит деформация. Если рубцы и на шее, то она может в одну сторону перетягиваться, появляются растяжения. Возможно, понадобится повторная операция по коррекции рубцов. Игорь Довгалюк

Специалист не стал давать точных прогнозов, поскольку для этого ему необходимо рассмотреть конкретный случай девушки. Как стало известно Piter.TV, подросток находится в Детской городской больнице №1. Редакция отправила запрос в медучреждение, чтобы узнать о состоянии петербурженки, пострадавшей от рук молодого человека.

Текст: Анастасия Миллер

Фото: pexels.com