В центре Петербурга пьяный мигрант напал на сотрудницу книжного

Мужчина схватил жертву за волосы и, пытаясь ударить, повалил ее на землю.

Вечером 12 декабря в центре Петербурга произошло нападение на управляющую книжного магазина "Листва". Об этом сообщается на странице магазина "ВКонтакте".

Изрядно выпивший мигрант напал на девушку в арке у дома №33 на Литейном проспекте. Мужчина схватил жертву за волосы и, пытаясь ударить, повалил ее на землю. К счастью, пострадавшей удалось вырваться из рук неадеквата и запереться в лавке. В этот момент в магазине был еще один продавец.

По словам девушки, мигрантов было двое. Перепуганные сотрудницы книжного магазина вызвали полицию. По предварительной информации, нападавший не состоит на миграционном учете и работает дворником.

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Фото, видео: ВКонтакте / Книжная лавка "Листва": Петербург