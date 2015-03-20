Житель коммуналки в Колпино выпал из окна во время драки с некой женщиной

Тело мужчины нашли под окнами дома.

Вечером 12 декабря в дежурную часть позвонила жительница коммунальной квартиры на улице Металлургов в Колпино. Она рассказала о драке мужчины и женщины в соседней комнате. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявительница услышала звон выбиваемого стекла. Она считает, что в ходе ссоры женщина могла вытолкнуть мужчину из окна.

По прибытии на место происшествия стражи порядка обнаружили на земле под окнами дома труп мужчины без обуви, в футболке и джинсах. Погибшим оказался 46-летний гражданин Украины, житель Луганской области, без регистрации на территории РФ. Он выпал из окна на 12 этаже. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Из квартиры изъяли два телефона, осколки оконного стекла для обработки в лабораторных условиях. По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего сантехника ЖКС-1. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что на Туристской улице из-за окна выпал 17-летний юноша.

Фото: Piter.TV