На Туристской улице из-за окна выпал 17-летний юноша

В социальных сетях он опубликовал пост, в котором написал, что ему нужно уйти из этого мира.

В пятницу, 10 декабря, из окна дома № 18 по Туристской улице свалился подросток. По информации Piter.tv, погибшим оказался 17-летний школьник, который сильно переживал из-за ссоры с девушкой.

По предварительной версии, юноша упал с 12-го этажа многоэтажного дома. В результате случившегося он погиб. Мальчику было всего 17 лет.

Несколько дней назад он опубликовал пост в социальных сетях, в котором написал, что не видит смысла в жизни. Известно, что юноша воспитывался в благополучной семье. На профилактическом учете не состоял. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили,. что петербуржец упал с балкона 16-го этажа прямо на прохожего.

Фото: Piter.tv