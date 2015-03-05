Стало известно, кто временно возглавит администрацию Калининского района

До этого врио работал в администрации Невского района.

Врио главы администрации Калининского района стал Сергей Петриченко. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Он заменит Ивана Громова, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Громов проработал на должности всего три недели. До этого район возглавлял Василий Пониделко, он стал главой комитета по благоустройству.

Сергей Петриченко родился в 1976 году в городе Черкесск Ставропольского края. С 2000 по 2012 год служил в петербургской прокуратуре, затем на протяжении 6 лет — в прокуратуре Ленинградской области. С 2018 года до назначения работал в администрации Невского района. В последнее время был первым заместителем главы.

Фото: администрация Петербурга