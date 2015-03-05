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Стало известно, кто временно возглавит администрацию Калининского района
Сегодня, 10:50
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Стало известно, кто временно возглавит администрацию Калининского района

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До этого врио работал в администрации Невского района.

Врио главы администрации Калининского района стал Сергей Петриченко. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Он заменит Ивана Громова, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Громов проработал на должности всего три недели. До этого район возглавлял Василий Пониделко, он стал главой комитета по благоустройству.

Сергей Петриченко родился в 1976 году в городе Черкесск Ставропольского края. С 2000 по 2012 год служил в петербургской прокуратуре, затем на протяжении 6 лет — в прокуратуре Ленинградской области. С 2018 года до назначения работал в администрации Невского района. В последнее время был первым заместителем главы. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: администрация, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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