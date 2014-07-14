Что произошло в Петербурге 12 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 12 ноября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 12 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В небе над Петербургом заметили падающий неопознанный объект.

Камера на "Лахта Центре" засняла неопознанные объекты с самой высокой точки в городе. Похожие светящиеся шары, на секунду озарившие небо, увидели также жители Ленобласти и Карелии, любители астрономии полагают, что это были болиды. Возможно, не обошлось без падения метеорита, но объект пока не нашли.

В Петербурге от коронавируса скончался вакцинированный мужчина.

59-летний петербуржец вел активный и здоровый образ жизни и привился от ковида летом. В больницу мужчина попал в октябре и скончался через две недели от тромбоза легочных артерий и двусторонней вирусной пневмонией, вызванной коронавирусом. Этот случай рассмотрит иммунологическая комиссия.

В Петербурге осудят женщину, укравшую коляску у ребенка с инвалидностью.

Уроженка Карелии совершила преступление минувшим летом, теперь ее обвиняют в краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Прокуратура требует, чтобы женщина возместила семье ребенка-инвалида ущерб.

Привитым "Спутником Лайт" придется ждать активации QR-кода три недели.

Читатели Piter.TV пожаловались на то, что их полученные после вакцинации "Спутником Лайт" коды не сканируются и выдают ошибку. Сообщение на Госуслугах гласит, что код будет доступен через 21 день после прививки, однако многие горожане, привитые раньше, смогли пользоваться QR-кодом для входа в общественные места. В петербургском комздраве не стали комментировать это новшество и призвали задавать вопросы Госуслугам и Минцифры.

На Крестовском острове каршеринг снес ограждение и прилег на крышу.

По словам очевидцев, арендованное авто перевернулось на крышу на проспекте Динамо. Машина оказалась сильно повреждена, однако информации о пострадавших пока не появилось. Обстоятельства аварии также уточняются.

На Литейном проспекте завершили ремонт и сняли все ограничения для движения.

На магистрали длиной почти 2 километра ремонтировали дорожное покрытие в зоне трамвайных путей, работы шли с 4 октября и завершились досрочно. Сейчас в городе ремонтируют еще девять объектов.

Три машины пострадали в ночном пожаре на Типанова.

Сообщение о возгорании у дома №7 пожарные получили в полночь. С огнем спасатели справились за полчаса, в пожаре полностью сгорел "Ниссан" и немного обгорели соседствующие с иномаркой "Хендай" и "Пежо". Сведения о пострадавших не поступали, о причинах пожара информации пока нет.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр; прокуратура Петербурга; Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ирина Станиславовна, Екатерина Галушкина

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург