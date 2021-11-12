В Петербурге будут судить женщину, которая оставила ребенка с инвалидностью без коляски

Побег женщины после преступления засняли камеры видеонаблюдения.

Московский районный суд рассмотрит дело в отношении уроженки Карелии, которая летом 2021 года украла инвалидную коляску. Она принадлежала ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе петербургской прокуратуры рассказали, что ведомство утвердило в отношении 52-летней женщины обвинительное заключение. Она может понести ответственность по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинение значительного ущерба гражданину").

Коляска пропала в августе 2021 года. Она находилась в подъезде жилого дома на улице Фрунзе. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

Прокуратура требует, чтобы обвиняемая возместила ущерб потерпевшим.

Ранее в Петербурге задержали грузчика, заставлявшего ребенка записывать интимные видео.

Видео: прокуратура Петербурга