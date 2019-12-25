Петербуржец заставлял малолетнего мастурбировать на камеру

Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанных действиях.

Петербуржец подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего юноши. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Правоохранителями 9 ноября было установлено, что неизвестный заставил 11-летнего потерпевшего фотографировать свой половой член на мобильный телефон. Также он принуждал юношу мастурбировать, при этом записывая это на камеру мобильного телефона, после чего направлять ему, что потерпевший и делал.

В среду, 10 ноября, был задержан 40-летний подозреваемый, работающий грузчиков. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанных действиях.

Ранее стало известно, что в Петербурге 15-летняя забеременела от девятиклассника.

Фото: Piter.tv