Привитым "Спутником Лайт" придется ждать активации QR-кода три недели

QR-код получают сразу же после вакцинации, однако он неактивен.

Читатели Piter.TV пожаловались на то, что не могут воспользоваться QR-кодом после вакцинации "Спутником Лайт". Сообщение на Госуслугах гласит, что код будет доступен только через 21 день после прививки.

Отметим, что проблема возникла в последние дни. Некоторые петербуржцы, которые прошли вакцинацию "Спутником Лайт", смогли на прошлой неделе побывать в общественных местах и воспользоваться QR-кодом, хотя три недели еще не прошло.

При этом сам QR-код после вакцинации появляется в личном кабинете на портале Госуслуг, однако при сканировании появляется сообщение об ошибке.

Проблема возникла не только у петербуржцев, но и у жителей других регионов России. "ТВК Красноярск" сообщили в региональном Минздраве, что QR-код должен приходить сразу же. Активизация только через 21 день — это сбой. В комитете по здравоохранению Петербурга комментариями не располагают, все вопросы — к Госуслугам и Минцифры.

Напомним, согласно последним рекомендациям вакцинироваться "Спутником Лайт" можно только либо после перенесенного заболевания, либо в качестве ревакцинации.

Ранее Комздрав перечислил пункты вакцинации, в которых есть "Спутник Лайт".

Фото: Piter.TV