Падающий неопознанный объект засняли с самой высокой точки Петербурга

Эксперты считают, что это был болид.

Камера на "Лахта Центре" засняла неопознанные объекты, которые 11 ноября заметили петербуржцы в небе. Отмечается, что съемка велась с самой высокой точки в Петербурге.

Подобные светящиеся шары также видели жители Ленинградской области и Республики Карелия. По информации сообщества любителей астрономии "AstroAlert" в "ВКонтакте", это был болид.

Судя по имеющимся в сети видеозаписям, длительность метеора составила около 4-х секунд — это может означать, что астероид вошел в плотные слои атмосферы под большим углом относительно горизонтали. <...> По нашим прикидкам, высота горения метеорного тела составила от 100 до 40 км, а скорость порядка 20-40 км/сек. говорится в сообщении.

Возможно, не обошлось без падения метеорита. О том, что объект был найден, пока не сообщалось.

Накануне в Институте прикладной математики имени Келдыша в Москве рассказали об опасном астероиде, который движется к Земле. Ему присвоили предварительное обозначение 2021 UL17.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр