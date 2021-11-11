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Видеорегистраторы петербуржцев зафиксировали непознанный объект, падающий с неба

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Яркий объект упал с неба вечером в четверг.

Вечером в четверг, 11 ноября, в некоторых района Петербурга горожане заметили неопознанный светящийся объект, который упал с неба.

Не предоставленных видеозаписях видно, как яркая пульсирующая точка, светясь, падает с неба. Коллеги из "Фонтанки" проконсультировались с астрономами, которые отметили, что точка вряд ли является болидом, поскольку у нее слишком неправдоподобная вертикальная траектория и световая пульсация. Эксперты ожидают увидеть еще видеозаписи падения объекта, чтобы с точностью сказать, болид это или пиротехника.

Видео: Мегаполис

Теги: очевидцы, петербург, странный объект упал с неба
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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