Видеорегистраторы петербуржцев зафиксировали непознанный объект, падающий с неба

Яркий объект упал с неба вечером в четверг.

Вечером в четверг, 11 ноября, в некоторых района Петербурга горожане заметили неопознанный светящийся объект, который упал с неба.

Не предоставленных видеозаписях видно, как яркая пульсирующая точка, светясь, падает с неба. Коллеги из "Фонтанки" проконсультировались с астрономами, которые отметили, что точка вряд ли является болидом, поскольку у нее слишком неправдоподобная вертикальная траектория и световая пульсация. Эксперты ожидают увидеть еще видеозаписи падения объекта, чтобы с точностью сказать, болид это или пиротехника.

Видео: Мегаполис