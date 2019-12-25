В Петербурге от коронавируса скончался вакцинированный мужчина

Данный случай рассмотрит иммунологическая комиссия.

В Петербурге Комздрав изучает обстоятельства смерти мужчины, который погиб из-за коронавируса, несмотря на то, что был вакцинирован. Об этом сообщила "Фонтанка".

Разобраться в причинах смерти Комздрав попросила супруга петербуржца, которая не понимает, почему вакцина не спасла её мужа. Известно, что погибшему через месяц должно было исполниться 60 лет, он вёл активный образ жизни, не пил и не курил

Прививки мужчина поставил 16 июля и 6 августа 2021 года. По всем срокам, иммунитет к вирусу должен был сформироваться, а для ревакцинации не пришло время. В октябре петербуржец попал на больничную койку с коронавирусом с поражением легких 30 и 40%, и сатурацией 92%. Через две недели он умер в больнице.

Официальная причина смерти – тромбоз легочных артерий, двухсторонняя вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, и подтвержденный COVID-19. Данный случай рассмотрит иммунологическая комиссия.

Ранее Смольный заявил о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых.

Фото: piter.tv