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Смольный заявил о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых
Сегодня, 14:51
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Смольный заявил о добровольной вакцинации от COVID-19 для пожилых

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В администрации Петербурга напомнили, что за отказ от вакцинации не должно следовать никакой ответственности.

В четверг, 11 ноября, заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Гранатович напомнила горожанам, что существующие нормативные акты не предусматривают какой-либо ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. Это же касается петербуржцев старше 60 лет.

Чиновница подчеркнула, что администрация города не устанавливала никакой ответственности за отказ от вакцинации: прививка все еще остается добровольной. 

На усмотрение, на совесть каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников – это самое главное.

заявила Гранатович

Ранее мы писали, что невакцинированных пенсионеров могут лишить доступа в рестораны Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: вакцинация, коронавирус, смольный
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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