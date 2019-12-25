На Литейном проспекте завершили ремонт и сняли все ограничения для движения

На магистрали движение ограничивали поэтапно с 4 октября.

В пятницу, 12 ноября, на Литейном проспекте завершили ремонт с выборочной заменой асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей. Проделанные работы повысят безопасность дорожного движения и пропускную способность.

Движение по магистрали (1,94 км) ограничивали поэтапно с 4 октября. Отмечается, что работы на объекте проводились с рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Ремонт в зоне трамвайных путей завершили досрочно – ордер ГАТИ выдавался до апреля 2022 года. Все ограничения для проезда личного и общественного транспорта сняты.

В Смольном отметили, что на данный момент ремонтируются 9 объектов. Всего должны обновить 40 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 124 км, 31 из которых уже завершены. В 2021 году город получил на эти цели 1 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Ранее мы писали, что в субботу в Петербурге изменят маршрут трамвай №23 и троллейбусы №3, 38.

Фото: Alex "Florstein" Fedorov / Википедия