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На Литейном проспекте завершили ремонт и сняли все ограничения для движения
Сегодня, 16:33
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На Литейном проспекте завершили ремонт и сняли все ограничения для движения

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На магистрали движение ограничивали поэтапно с 4 октября.

В пятницу, 12 ноября, на Литейном проспекте завершили ремонт с выборочной заменой асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей. Проделанные работы повысят безопасность дорожного движения и пропускную способность.

Движение по магистрали (1,94 км) ограничивали поэтапно с 4 октября. Отмечается, что работы на объекте проводились с рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Ремонт в зоне трамвайных путей завершили досрочно – ордер ГАТИ выдавался до апреля 2022 года. Все ограничения для проезда личного и общественного транспорта сняты. 

В Смольном отметили, что на данный момент ремонтируются 9 объектов. Всего должны обновить  40 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 124 км, 31 из которых уже завершены. В 2021 году город получил на эти цели 1 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Ранее мы писали, что в субботу в Петербурге изменят маршрут трамвай №23 и троллейбусы №3, 38.

Фото: Alex "Florstein" Fedorov / Википедия

Теги: литейный проспект, ограничение движения, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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