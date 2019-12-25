В субботу в Петербурге изменят маршрут трамвай №23 и троллейбусы №3, 38

Маршрут изменят из-за ремонта трамвайных путей.

Утром в пятницу, 12 ноября, петербуржцев предупредили об изменении маршрута трамвая №23 и троллейбусов №3, 38 в субботу, 13 ноября.

Маршрут изменят с 1:30 до окончания работ из-за ремонта трамвайных путей. Движение закроют по Кондратьевскому проспекту от Арсенальной улицы до Минеральной улицы.

В связи с этим трамваи №23 будут следовать от конечной станции "Р. Оккервиль" до Заневского проспекта, далее по Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Амбарной улице, Херсонской улице, Исполкомской улице, проспекту Бакунина до конечной станции "Перекупной переулок".

Троллейбусы №3 пойдут от конечной станции "Улица Маршала Тухачевского" до Минеральной улицы, далее по Минеральной улице, Арсенальной улице и по действующей трассе до конечной станции "Балтийский вокзал".

Маршрут троллейбусов №38 пройдет от конечной станции "Светлановский проспект" по действующей трассе до Минеральной улицы, далее по Минеральной улице, Арсенальной улице и по действующей трассе до конечной станции "Площадь Ленина".

Фото: Piter.tv