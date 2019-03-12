Что произошло в Петербурге 12 марта

Piter.tv подготовил подборку главных происшествий в Петербурге.

1. На Гражданском проспекте "делимобиль" прилетел в ограждение, едва не задев трамвай. В Калининском районе Петербурга каршеринговое авто врезалась в ограждение трамвайных путей. Водитель "Делимобиля" устроил аварию вечером 11 марта на Гражданском проспекте около станции метро. Об инциденте заявили очевидцы в социальных сетях. По версии местных жителей, человек за рулем легкового автомобиля не справился с управлением на проезжей части. Кроме ограждений иномарка повредила урну. В свою очередь та улетела в направлении трамвая и немного испортила транспортное средство.

2. На Белградской из-за прорыва трубы затопило подвалы. Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 11 марта произошла коммунальная авария. Об прорыве трубопровода сообщили местные жители. Они рассказали, что дефект на инженерной конструкции возник еще около 12 часов дня, а к 17 часам вечера потоки воды стали подходить к жилому дому.

3. Nissan повис на двух оградах у станции метро "Парнас". Утром 12 марта жители Петербурга сообщили об аварии, которая произошла возле станции метро "Парнас". По словам очевидцев, на улице Михаила Дудина Nissan X-Trail повис сразу на двух оградах. В сети появилась фотография с места происшествия.

4. КамАЗ сбил двух пенсионерок на проспекте Энгельса. Вечером 11 марта в Выборгском районе произошло ДТП. По словам очевидцев, КамАЗ наехал на двух пенсионерок в зоне регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по городу. Наезд на женщин произошел возле дома №21 по проспекту Энгельса. Одну из пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии, вторая получила травмы средней степени тяжести.

5. Видео: на Петербургском шоссе столкнулись две иномарки, водитель погиб. Как стало известно, авария случилась в районе десяти часов утра на Петербургском шоссе. На участке дороги водитель "Митсубиси Лансер" не справился с управлением и врезался в "Фольксваген". В результате столкновения хозяин японской иномарки скончался на месте, а оба пассажира иномарки получили травмы средней степени тяжести. Второй участник аварии не пострадал.

6. В Петербурге задержали банду мошенников, которая отбирала у пенсионеров жилье. Из материалов уголовного дела следует, что организованная преступная группировка в составе генерального директора ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров" Анастасии Королевой, сотрудника фонда Дмитрия Чернова и безработного Алексея Фомина искали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры. Пользуясь доверчивостью пожилых людей, мошенники убеждали их подписать договор купли-продажи. После этого квартиры якобы должны были перейти в собственность государства, но по факту владельцами жилья становились аферисты.

7. Видео: на Арсенальной набережной перевернулся "Солярис". Как стало известно, инцидент случился возле дома номер 6. Предположительно, водитель иномарки наехал на сугроб и не справился с управлением. В результате этого машина перевернулась. Информация о состоянии водителя уточняется.По словам очевидцев, авария на некоторое время парализовало движение. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" в данный момент движение на полосе восстановлено.