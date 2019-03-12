На Белградской из-за прорыва трубы затопило подвалы

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 11 марта произошла коммунальная авария. Об прорыве трубопровода сообщили местные жители. Они рассказали, что дефект на инженерной конструкции возник еще около 12 часов дня, а к 17 часам вечера потоки воды стали подходить к жилому дому.
Очевидцам удалось записать на видео последствия инцидента. Петербуржцы заявляют, что в здании по Белградской улице, 28 корпус 6 затоплены все подвальные помещения.
На данный момент аварийный службы оповещены о ситуации. Однако, по мнению местного населения, специалисты не реагируют должным образом: они только огородили место прорыва трубопровода, а также ручей до дома.
Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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