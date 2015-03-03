  1. Главная
Сегодня, 16:51
На Белградской улице начали освобождать участок площадью 400 "квадратов"

В павильоне велась деятельность по оказанию услуг общепита и розничной продаже алкоголя без применения контрольно-кассовой техники.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали освобождать участок площадью 400 "квадратов" на Белградской улице, где был размещен павильон. Там велась деятельность по оказанию услуг общепита и розничной продаже алкоголя без применения контрольно-кассовой техники, сообщили 13 ноября в ведомстве. 

Договор расторгли в августе, но арендатор не освободил территорию. После этого стартовал принудительный демонтаж. В отношении бывшего арендатора проведут претензионную работу. 

Освобожденный участок планируют включить в территорию Петербургского НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. 

Работа по освобождению земель от незаконных объектов проводится ККИ системно в целях эффективного и законного использования городского имущества. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Славы демонтируют незаконный торговый павильон. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

