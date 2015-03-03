На Белградской улице начали освобождать участок площадью 400 "квадратов"

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали освобождать участок площадью 400 "квадратов" на Белградской улице, где был размещен павильон. Там велась деятельность по оказанию услуг общепита и розничной продаже алкоголя без применения контрольно-кассовой техники, сообщили 13 ноября в ведомстве.
Договор расторгли в августе, но арендатор не освободил территорию. После этого стартовал принудительный демонтаж. В отношении бывшего арендатора проведут претензионную работу.
Освобожденный участок планируют включить в территорию Петербургского НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.
Работа по освобождению земель от незаконных объектов проводится ККИ системно в целях эффективного и законного использования городского имущества.
Пресс-служба ККИ
Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Славы демонтируют незаконный торговый павильон.
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все