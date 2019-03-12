В Петербурге задержали банду мошенников, которая отбирала у пенсионеров жилье

В деле фигурирует двое мужчин и женщина.

В Петербурге задержали двух мужчин и женщину, которые обманывали одиноких пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что организованная преступная группировка в составе генерального директора ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров" Анастасии Королевой, сотрудника фонда Дмитрия Чернова и безработного Алексея Фомина искали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры. Пользуясь доверчивостью пожилых людей, мошенники убеждали их подписать договор купли-продажи. После этого квартиры якобы должны были перейти в собственность государства, но по факту владельцами жилья становились аферисты.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью 22,5 млн рублей. Следователи совместно с полицией и Росгвардией проводят обыски, в ходе которых изымают важные для расследования документы и предметы. Кроме того, правоохранители пытаются выяснить, причастны ли задержанные к другим эпизодам мошенничества, а также к убийствам одиноких пенсионеров.

Ранее мы писали, что петербурженка брала 30 тысяч рублей за фиктивную регистрацию приезжих.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации