Петербурженка брала 30 тысяч рублей за фиктивную регистрацию приезжих

Женщину будут судить по статье "Мошенничество".

В Невском районе Петербурга задержали женщину, которая фиктивно регистрировала приезжих в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, летом прошлого года мошенница вместе с подельником опубликовала на сайте бесплатных объявлений "Авито" сообщение о предоставлении гражданам других государств услуг по регистрации. При этом соответствующих полномочий и возможностей у нее не было.

За свои труды женщина брала приличное денежное вознаграждение. Так, одному из потерпевших пришлось заплатить 30 тысяч рублей за печать с недостоверными сведениями "Зарегистрирован…", другой отдал 25 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Дело направлено в Невский районный суд Петербурга для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы писали, что мошенница убедила петербуржцев вложить деньги в выдуманный бизнес-проект.

Фото: Piter.TV