Мошенница убедила петербуржцев вложить деньги в выдуманный бизнес-проект

Наживой аферистки стали 10,5 млн рублей.

В Петербурге задержали 44-летнюю женщину, которая убедила петербуржцев вложить крупную сумму денег в выдуманный бизнес-проект. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Установлено, что в 2017 году мошенница убедила 60-летнего пенсионера вложить в некий проект триста тысяч рублей, обещая вернуть все деньги с процентами. В ходе расследования выяснилось, что женщина может быть причастна еще к семи аналогичным эпизодам. Ее наживой стали 10,5 млн рублей.

В отношении аферистки было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка лишилась полмиллиона рублей из-за доверчивости.

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