Пожилая петербурженка лишилась полмиллиона рублей из-за доверчивости

Мошенник представился сыном и попросил помочь в беде.

Во вторник, 12 марта, в полицию Петербурга обратилась 86-летняя женщина и сообщила о похищении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Пенсионерка рассказала, что накануне вечером к ней позвонил мужчина и представился ее сыном. Лже родственник сообщил, что попал в аварию и ему срочно нужны деньги. Около восьми часов вечера мошенник заявился к названной маме домой и забрал у нее 580 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция ищет афериста.

Ранее мы писали, что незнакомец расплатился билетом "банка приколов" в сувенирном магазине на Коломяжском.

Фото: Piter.TV