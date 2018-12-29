Незнакомец расплатился билетом "банка приколов" в сувенирном магазине на Коломяжском

Продавец не сразу заметила обман и выдала мошеннику сдачу.

Накануне в Петербурге мошенник обманул продавца сувенирного киоска "Союзпечать". Незнакомец расплатился за три кружки билетом "банка приколов". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что женщина не сразу заметила обман. Мужчина приобрел в магазине сувениры общей стоимостью 800 рублей и протянул продавцу фальшивую купюру достоинством 2 тысячи рублей. Получив сдачу и забрав товар, незнакомец скрылся с места преступления.

После ухода мошенника продавец обнаружила, что деньги ненастоящие и обратилась в 35-й отдел полиции. Она рассказала, что неизвестному "приколисту" на вид 18-20 лет. Его рост 175-180 см, худого телосложения. Молодой человек был одет в толстовку синего цвета, на голове капюшон.

Стражи порядка смогли получить запись с камер наружного видеонаблюдения. На ней видно, как со стороны проспекта Королева к киоску подходят два человека. Через 12 минут они уходят в сторону станции метро "Пионерская". Второй незнакомец был одет во все темное.

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Фото: pixabay.com