В Петербурге ограбили детского омбудсмена Светлану Агапитову

С банковских карточек пропало 297 тысяч рублей.

Уполномоченный по делам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова стала жертвой мошенников. С банковских карточек женщины сняли почти треть миллиона. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Накануне детский омбудсмен обратилась в полицию Центрального района с заявлением о краже. По словам Агапитовой, с ее карт пропало 297 тысяч рублей. Похищение могло произойти в период с 18 декабря 2018 года. Об ограблении потерпевшая узнала спустя месяц, 15 января. Известно, что все три карты были выпущены одной финансовой организацией.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что житель Петербурга лишился портативной колонки в электричке.

Фото: ВКонтакте / Светлана Агапитова