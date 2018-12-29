Житель Петербурга лишился портативной колонки в электричке

Ущерб оценивается в 20 тысяч рублей.

Накануне вечером в электропоезде "Оредеж-Санкт-Петербург" произошла кража. Житель Северной столицы лишился дорогой портативной колонки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что петербуржец сел в электричку, положил свои вещи на свободном соседнем месте и начал смотреть фильм. Грабитель воспользовался ситуацией и незаметно вытащил из сумки мужчины колонку стоимостью 20 тысяч рублей. После преступник вышел на следующей станции Семрино Гатчинского района. Однако воспользоваться украденным имуществом или продать его злоумышленник не успел.

Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали воришку. Им оказался 27-летний житель поселка Вырица Ленобласти. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража".

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