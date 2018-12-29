За один день злоумышленник похитил сразу 2 автомобиля.

Петербургская полиция задержала серийного угонщика каршеринговых авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

За один день злоумышленник похитил сразу 2 автомобиля. Так, одна машина была похищена с проспекта Маршала Жукова, в вторая с Броневой улицы.

Как оказалось, во время патрулирования на улице Десантников полицейские заметили автомобиль, который похож на тот, который находится в розыске. Они попытались остановить водителя, но тот пустился в бега. Мужчину задержали на Ленинском проспекте. Далее сотрудники правоохранительных органов обнаружили и второй похищенный автомобиль, он был припаркован на проспекте Ветеранов.

Известно, что злоумышленник был ранее судим по статье "Кража".

Мужчина находится под арестом.

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