Полицейские задержали в Ленобласти похитителя Infiniti за 1,2 млн рублей

Похитителя иномарки доставили в отдел полиции, его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.

Полицейские Тосненского района задержали похитителя дорогостоящей иномарки. Об этом 1 сентября рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 30 августа поступила информация от 33-летнего мужчины, проживающего в доме 9 по улице Верхне-Каменская, о том, что в подземном паркинге неизвестный украл его автомобиль Infiniti стоимостью 1,2 млн рублей.

Вечером 31 августа сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района установили местонахождение машины, после чего было организовано ее преследование. В результате погони на автодороге А-120 "Гатчина — Тосно" задержали похищенный автомобиль под управлением 58-летнего мужчины.

Похитителя иномарки доставили в отдел полиции, его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти