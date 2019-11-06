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Полицейские задержали в Ленобласти похитителя Infiniti за 1,2 млн рублей
Сегодня, 12:56
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Полицейские задержали в Ленобласти похитителя Infiniti за 1,2 млн рублей

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Похитителя иномарки доставили в отдел полиции, его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.

Полицейские Тосненского района задержали похитителя дорогостоящей иномарки. Об этом 1 сентября рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Приморского района 30 августа поступила информация от 33-летнего мужчины, проживающего в доме 9 по улице Верхне-Каменская, о том, что в подземном паркинге неизвестный украл его автомобиль Infiniti стоимостью 1,2 млн рублей. 

Вечером 31 августа сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района установили местонахождение машины, после чего было организовано ее преследование. В результате погони на автодороге А-120 "Гатчина — Тосно" задержали похищенный автомобиль под управлением 58-летнего мужчины. 

Похитителя иномарки доставили в отдел полиции, его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158  УК РФ (кража). 

Ранее на Piter.TV: житель Ленобласти похитил Mercedes у бывшей супруги. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: задержали угонщика, тосненский район ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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