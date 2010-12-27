Житель Красного Бора выстрелил своему соседу в голову

Пострадавший получил ушиб головного мозга, но от госпитализации отказался.

В воскресенье, 11 августа, в Тосненском районе 32-летний житель поселка Красный Бор получил от своего соседа пулю в левый висок. Инцидент произошел около 22:00 между мостами на Московской дороге, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

От огнестрельного ранения пострадавший получил ушиб головного мозга. Его доставили в центральную районную больницу в 23:00, но от госпитализации пациент отказался.

Стрелка полиция задержала на месте происшествия. Им оказался 43-летний мужчина, у которого изъяли незарегистрированный пистолет, 25 патронов и десять зарядов для сигнальной ракетницы. На данный момент по делу проводят проверку.

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Фото: Pixabay