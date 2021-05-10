В Коммунаре мужчина ударил соседа ножом в шею

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого.

В Гатчинском районе Ленобласти житель поселка Коммунар набросился на соседа с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.

Инцидент произошел на Станционной улице. Пострадавший получил ранение в области шеи. Жильцы соседней квартиры, которые слышали крики, обратились в полицию.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Подозреваемого доставили в участок. Его неприятель попал в больницу.

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Фото: Piter.tv