ОМОН Росгвардии освободил девушку, которую насильно посадили в машину на Садовой улице

Также они задержали четверых находившихся в салоне мужчин.

Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали мужчин, насильно удерживавших в автомобиле женщину. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.



В пятницу, 4 марта, около 17:30 к сотрудникам ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, находившимся в наряде на Садовой улице, за помощью обратились инспекторы ДПС.

Ранее был введён план "Перехват" в связи с информацией о похищении женщины группой неизвестных на автомобиле Hyundai Solaris серого цвета. Сотрудники ОМОН блокировали данный автомобиль на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Они вывели из автомобиля плачущую девушку и задержали четверых находившихся в салоне мужчин. Все указанные лица являются гражданами одного из среднеазиатских государств. Мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области