Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола"

Полиция установила личность погибшего под колесами автобуса пешехода.

Полиция установила личность погибшего пешехода на трассе "Кола". Оказалось, что под колеса автобуса "Neoplan" сообщением "Петрозаводск – Петербург" попал 32-летний житель поселка Паша в Волховском районе. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Выяснилось, что мужчина не пытался перебежать дорогу в неположенном месте. По непонятным обстоятельствам он стоял на коленях прямо на проезжей части. Возможной причиной стал алкоголь: вечером 11 августа мужчина выпил портвейн и пошел на прогулку вместе с друзьями.

Перечисленную информацию правоохранители получили от 65-летней матери мертвого мужчины. До пожилой женщины удалось дозвониться по телефону, который был у погибшего. Также пенсионерка рассказала, что ее сын недавно устроился работать в ЖКХ разнорабочим.

На данный момент полиция продолжает устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трамваи встали из-за ДТП на перекрестке улицы Савушкина и Шишмаревского переулка.

Фото: Pixabay