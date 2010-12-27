Мужчина посреди ночи переходил трассу "Кола" и погиб под колесами автобуса

Погибший пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Ночью 12 августа, в районе Лодейного поля под колесами автобуса "Neoplan" погиб пешеход. Трагедия произошла около 1:45 на 184 километре трассы "Кола", сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Погибшему мужчине на вид около 40 лет. Его сбил 53-летний водитель. Известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, но что он делал посреди ночи на трассе, пока неизвестно. Сотрудники дорожной инспекции начали проверку инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пожар в двухкомнатной квартире на Светлановском проспекте попал на видео.

Фото: Pixabay