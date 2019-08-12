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Cherepanov
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Пожар в двухкомнатной квартире на Светлановском проспекте попал на видео

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Пожарные тушили огонь менее часа, сообщений о пострадавших нет.

Ночью в понедельник, 12 августа, в Калининском районе на Светлановском проспекте случился пожар. Горела обстановка двухкомнатной квартиры в доме №52, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы засняли момент пожара на видео: пламя вырывалось из окна седьмого этажа, а жителей дома эвакуировали во двор.

Спасателей вызвали в 00:17. На место выехали 15 пожарных, которым удалось справиться с огнем в 1:02. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пожарные потушили "мусорную" квартиру на Суздальском проспекте.

Фото, видео: МО "Прометей" / ВКонтакте

Теги: калининский район, пожар на светлановском проспекте, происшествие спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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