Пожарные тушат "мусорную" квартиру на Суздальском проспекте

Отмечается, что в доме произведена эвакуация 20 человек.

Вечером в воскресенье, 11 августа, очевидцы рассказали о пожаре у дома 1/1 по Суздальскому проспекту. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь вспыхнул на седьмом этаже здания. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка.

Местные жители и спасатели отмечают, что установить площадь пожара затруднительно. Причиной этому стала сильная захламленность квартиры, которую даже называют "мусорной". Во время ликвидации последствий пожара многие вещи были выкинуты из окна.

Из-за происшествия из дома пришлось эвакуировать два десятка жильцов и пару домашних животных. В настоящее время продолжается ликвидация возгорания.

Фото: Telegram / @megapolisonline