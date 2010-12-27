Трамваи встали из-за ДТП на перекрестке улицы Савушкина и Шишмаревского переулка

Столкнулись две белых иномарки, информации о пострадавших не поступало.

В понедельник, 12 августа, в Приморском районе столкнулись два автомобиля на перекрестке улицы Савушкина и Шишмаревского переулка. Из-за этого в обе стороны встали трамваи №№ 19, 21 и 48. Об этом сообщили очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Две былых легковушки повстречались прямо на трамвайных путях. У одного автомобиля повреждена передняя часть, у другого – левое крыло. Скорее всего, обошлось без пострадавших – сработали подушки безопасности.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что черная легковушка разбилась на Новоприозерском шоссе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте