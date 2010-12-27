Черная легковушка разбилась на Новоприозерском шоссе

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

В понедельник, 12 августа, автомобиль попал в ДТП на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом очевидцы сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

У черной легковушки разбилась передняя часть. За рулем была женщина, которая, по всей видимости не пострадала. Она ходила рядом с автомобилем и разговаривала по телефону.

Служб на месте аварии замечено не было. На данный момент побитая машина стоит в левом ряду, но движение из-за этого не затруднено. Подробности ДТП уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что после ДТП в Новом Токсово спасатели вытащили из салона трех человек.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте