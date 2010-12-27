После ДТП в Новом Токсово спасатели вытащили из салона трех человек

Водителя и пассажиров зажало в автомобиле после столкновения с легковушкой.

В воскресенье, 11 августа, во Всеволожском районе в поселке Новое Токсово столкнулись "Chevrolet Lacetti" и "Lada Priora". Из-за удара трое человек оказались запертыми в салоне одного из автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 18:30. Зажало женщину, которая сидела за рулем, и двух ее пассажиров – мужчину и женщину. Их вытащили четверо спасателей, которые прибыли на место происшествия и деблокировали пострадавших. Информации о полученных травмах не поступало.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина посреди ночи переходил трассу "Кола" и погиб под колесами автобуса.

Фото: Pixabay