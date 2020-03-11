Три человека пострадали в серьезном ДТП на трассе "Скандинавия"

По предварительной информации, столкнулись две иномарки и грузовик.

Днем 11 марта в Выборгском районе Ленобласти произошла серьезная авария. По предварительной информации, на трассе "Скандинавия", возле съезда в поселок Кирилловское, столкнулись три машины: две иномарки – белый Ford и черная Audi, а также грузовик. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи можно увидеть около десятка машин, припаркованных с разных сторон у обочины. По всей видимости, очевидцы происшествия остановились, чтобы помочь пострадавшим.

Одну из машин отбросило в кювет. Возле другой работают спасатели и сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, в салоне иномарки оказались зажаты три человека. Одна девушка находится без сознания.

Ранее мы писали, что после аварии на перекрестке Маршала Говорова и Корнеева иномарку вынесло на газон.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV