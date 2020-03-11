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После аварии на перекрестке Маршала Говорова и Корнеева иномарку вынесло на газон

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Информации о пострадавших нет.

Днем в среду, 11 марта на перекрестке улицы Маршала Говорова с улицей Корнеева. По словам очевилцев, один из водителей легкового автомобиля не пропустил попутный транасопорт. В результате аварии одну из двух машин вынесло на газон, а вторую – бампером в поребрик. На месте происшествия разбросаны осколки и детали машин, по факту происшествия проводится проверка..

Ранее мы сообщали о том, что на улице Дыбенко произошла авария – легковой автомобиль врезался в трамвай. Мы опубликовали видео момента аварии.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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