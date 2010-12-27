В Колпино подростки угнали автомобиль

Оба подозреваемых доставлены в отделение полиции. Транспортное средство вернули владельцу.

В Тосненском районе найден автомобиль, угнанный двумя подростками из Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 3 ноября. Полиция получила заявление от 47-летнего местного жителя об угоне автомобиля "ВАЗ-21065". Он рассказал, что транспортное средство было припарковано во дворе дома 11, расположенного на улице Губина в городе Колпино. Стражи порядка начали разыскивать подозреваемых. На следующий день сотрудники ГИБДД Тосненского района нашли автомобиль в поселке Ям-Ижора.

В результате полицейские задержали двух подростков – 18-летнего неработающего жителя поселка Войскорово и 15-летнего жителя Колпино. Старшему злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по 166-ой статье УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством).

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