Во Всеволожском районе женщина порезала своего товарища

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемая доставлена в полицию.

Во Всеволожском районе женщина напала на своего товарища с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 5 ноября. Около 08:00 полиция получила телефонограмму, сообщающую о том, что в медучреждение в 22:21 из деревни Янино доставлен мужчина с ножевым ранением. По предварительным данным он безработный. Стражи порядка начали разыскивать злоумышленника.

В результате правоохранительные органы приехали в дом, расположенный на Вахрушевом переулке, 6. Там им удалось задержать 38-летнюю неработающую жительницу города Сертолово. Она рассказала полицейским о том, как в ходе конфликта напала на потерпевшего с ножом в одной из квартир дома 8, расположенного на Кольцевой улице в деревне Янино.

Ранее Piter.TV сообщил, что появилось фото массового ДТП на Киевском шоссе.

Фото: pixabay.com