Появились фото массового ДТП на Киевском шоссе

По факту ДТП проводится проверка.

В Лужском районе Ленобласти на Киевском шоссе мужчина собрал массовое ДТП с участием трёх иномарок и грузовика. Кадры с места аварии появились в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

О происшествии стало известно 5 ноября. Примерно в 18:00 на 109 км автодороги "Петербург – Псков" водитель, сидевший за рулем UAZ Hunter, двигался в сторону Пскова. Внезапно ему пришло в голову обогнать Volvo. Он выехал на встречу, но не смог вырулить без последствий. Сначала автомобиль столкнулся с Volvo, а потом на встречной полосе зацепились ВАЗ 2114 и грузовик.

В результате массового ДТП владелец автомобиля ВАЗ госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, водитель UAZ Hunter получил травмы средней тяжести.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе трое неизвестных сгорели заживо.

Фото: pixabay.com