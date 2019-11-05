В Выборгском районе трое неизвестных сгорели заживо в бытовке

Накануне местные жители жаловались на непонятных соседей, занимающихся неопределенным родом деятельности.

Сегодня в Выборге в бытовке, расположенной на Крепостной улице, сгорели 3 человека. Об этом сообщил источник близкий к силовым структурам.

О происшествии стало известно утром в районе 8:30. Дом, расположенный на пустыре, выгорел весь изнутри. Пожар был локализован спасательной бригадой. Однако на момент прибытия спецслужб, тела уже было не спасти.

Вероятнее всего соседями местных жителей оказались пьяные бомжи. По предварительной информации они задохнулись угарным газом в результате чего потеряли сознание и сгорели заживо.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге водитель не поделил дорогу с велосипедистом.

Видео: Piter.TV