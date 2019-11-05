В Выборге водитель не поделил дорогу с велосипедистом

По правилам дорожного движения, транспортное средство должно было пропустить парня, управлявшего велосипедом, но почему-то водитель этого не сделал.

В Выборге автолюбитель и велосипедист не поделили перекресток улиц Куйбышева и Ильинской. На видеорегистратор корреспондента Piter.TV попало небольшое видео с выяснением отношений.

Об инциденте стало известно 5 ноября. На видеозаписи видно, как велосипедист пересекает перекресток на зеленый сигнал светофора по Ильинской улице. Однако у него на пути проезжает легковая машина. Вероятнее всего она поворачивала на зеленой стрелке.

Напомним, что согласно действующим правилам дорожного движения, автолюбитель обязан был пропустить велосипедиста. Но на видеозаписи видно, что он проигнорировал правила приоритета.

Ранее Piter.TV сообщил, что появилось видео страшного ДТП на Приморском шоссе.

Видео: Piter.TV