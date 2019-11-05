Появилось видео страшного ДТП на Приморском шоссе

По факту ДТП проводится проверка.

Появилось видео с места страшной аварии с двумя перевернутыми автомобилями. Корреспонденту Piter.TV удалось выехать на место ДТП.

О происшествии стало известно 5 ноября. На Приморском шоссе примерно в 12:20 по направлению в сторону Петербурга, между Лисьим Носом и Ольгино врезались два автомобиля. На видеозаписи видно, что столкновение было сильным так как машины разбросаны в разные стороны.

Информации о пострадавших пока нет. На месте дежурит пожарно-спасательная бригада.

Ранее Piter.TV сообщил, что на Приморском шоссе легли перевернувшиеся иномарка и "Газель".

Видео: Piter.TV