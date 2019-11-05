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Появилось видео страшного ДТП на Приморском шоссе

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По факту ДТП проводится проверка.

Появилось видео с места страшной аварии с двумя перевернутыми автомобилями. Корреспонденту Piter.TV удалось выехать на место ДТП. 

О происшествии стало известно 5 ноября. На Приморском шоссе примерно в 12:20 по направлению в сторону Петербурга, между Лисьим Носом и Ольгино врезались два автомобиля. На видеозаписи видно, что столкновение было сильным так как машины разбросаны в разные стороны.

Информации о пострадавших пока нет. На месте дежурит пожарно-спасательная бригада.

Ранее Piter.TV сообщил, что на Приморском шоссе легли перевернувшиеся иномарка и "Газель". 

Видео: Piter.TV 

Теги: лисий нос, новости ленобласти, ольгино, страшное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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