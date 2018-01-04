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На Приморском шоссе легли перевернувшиеся иномарка и "Газель"
Сегодня, 11:01
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На Приморском шоссе легли перевернувшиеся иномарка и "Газель"

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О пострадавших пока не заявлялось.

Утром 5 ноября на Приморском шоссе по направлению от Лисьего Носа к Лахте произошло серьезное ДТП. Столкнувшиеся "Фиат Дукато" и "Газель" перевернулись на трассе, машины оказались разбросанными по правой полосе.

Как именно произошло столкновение, неясно, но очевидцы пишут в соцсетях, что удар и его последствия были сильными.

Я все это в зеркало видел, газель аж в воздух взлетела, это ужас, мягко сказано,

– Дмитрий Жуков

Прям перед моими глазами, причём дукато подлетел жаль регистратора нет... там дорожники что то делали, а дукато не заметил,

– Александр Иванов

На место уже прибыли ДПС и пожарная машина, ведется проверка. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее во Всеволожском районе нашли автомобиль, объявленный в федеральный розыск.

Фото: Роман Мелихов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: дтп с перевертышем
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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