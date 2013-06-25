В Приморском районе "Лада" выехала на встречку и перевернулась на крышу

Скользкая дорога спровоцировала ДТП.

После полуночи в среду, 17 марта, на перекрестке Яхтенной и Камышовой улиц в Приморском районе Петербурга произошло ДТП. Как рассказал в соцсетях очевидец аварии, "Ладу Гранту" занесло на скользкой дороге и вынесло на встречную полосу.

Опасный маневр привел к тому, что отечественная легковушка ударилась о встречный фургон "Петровича" и перевернулась на крышу. Со слов очевидца, машину начало бросать из стороны в сторону, и водитель, испугавшись, стал резко тормозить. Неравнодушный автомобилист помог молодому человеку выбраться из перевернувшейся машины и отметил, что тот поскользнулся и ушибся головой, подходя к бригаде скорой помощи. ДТП обошлось без жертв.

Там был фактор неопределимой силы и без умысла водителей... на знаке (60) машину начало бросать из стороны в сторону, видимо от испуга водитель начал резко тормозить, (на переднее приводным ам) ударился об встречный АМ и машина потеряла устойчивость... Петрович через пол метровый сугроб от удара перелетел в припаркованное АМ... очевидец

Ранее мы писали, что пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на Юнтоловском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Женя Силкин