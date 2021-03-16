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Пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на Юнтоловском проспекте

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Мужчина переходил дорогу, когда горел запрещающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Юнтоловском проспекте. В результате аварии пешеход находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

"БМВ" сбил мужчину у дома №47/3 около 21:40 15-го марта. Пешеход переходил дорогу на "красный" сигнал светофора. При столкновении его отбросило за дорожное ограждение. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями, личность устанавливается.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге оштрафовали отца, который посадил за руль маленького сына. 

Видео: vk.com/gkvuntolovopr

Теги: дтп, красный светофор, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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